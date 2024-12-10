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В Иране обсудили военные операции против Израиля

В парламенте Ирана заявили об обсуждении операций против Израиля

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Tasnim News Agency

Парламент Ирана (Исламский консультативный совет) обсудил на закрытом заседании военные операции против Израиля. Об этом сообщил член президиума парламента Ахмад Надери в интервью агентству ISNA.

«Сегодня утром Исламский совет провел закрытое и неформальное заседание с участием главнокомандующего КСИР. <...> Общим обсуждением на этой встрече были наши военные стратегии в регионе, описание операций Израиля и наших операций против Израиля, а также безопасность, разведка и военная ситуация, которая преобладает в регионе», — рассказал Надери.

Член президиума Исламского совета отметил, что на этой встрече также обсуждалось падение власти сирийского президента Башара Асада и будущее Ближнего Востока.

Военные советники и иранские силы присутствовали в Сирии до последнего, но теперь их там нет, добавил он.

9 декабря Reuters сообщал, что Иран установил прямой контакт с лидерами повстанцев, которые захватили власть в Сирии.

Ранее Израиль атаковал авиабазы Сирии.

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