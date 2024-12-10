В России разработали платформу для эвакуации раненых «Веном-тотем», первые образцы которой в скором времени передадут российским войскам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

Разработчик платформы отметил, что технология предназначена для эвакуации пострадавших из зоны чрезвычайной ситуации. Также с ее помощью можно доставлять на позиции боеприпасы и провизию. Грузоподъемность платформы составляет до 300 килограмм.

«Совместно с «Кулибин-клубом» провели испытания платформы, показали себя хорошо. В ближайшее время вместе с Народным фронтом передадим 50 «Веномов» на передовую для выполнения задач в рамках военной операции», — сказал разработчик.

В конце ноября оружейная компания Lobaev Arms наладила производство элементов тактической полуавтоматической снайперской винтовки ZOV и приступила к ее финальному тестированию в заводских условиях. В ближайшее время первая партия оружия будет отправлена Вооруженным силам России.

Ранее в зоне СВО рассказали о применении дрона с искусственным интеллектом.