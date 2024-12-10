Глава российской разведки заявил, что ВСУ находятся на грани развала

Украинские войска находятся на грани развала, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

«Да и на фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала», — высказался глава СВР.

Он также заявил, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский потерял как легитимность, так и способность договариваться о чем-либо с кем-либо.

26 ноября Нарышкин прокомментировал заявления политиков Запада о замораживании конфликта на Украине. По его мнению, в столицах западных государств перестали думать о нанесении стратегического поражения России и начали думать над тем, чтобы самим не потерпеть поражения и по возможности сохранить на Украине «русофобский неонацистский режим».

По мнению главы СВР РФ, западные страны сейчас терпят неудачу, но при этом успокаиваться не намерены, они хотят создать хаос на территории Российской Федерации и государств — членов СНГ.

Ранее в СВР заявили, что Молдавия идет по пути Украины.