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На Украине признали проблемы с установкой укреплений

FT: на Украине признают проблемы с установкой укреплений, это деморализует ВСУ

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Maksym Kishka/Reuters

Чиновники и командиры на Украине признают, что усилия по строительству линий обороны сопровождаются проблемами с задержками и отсутствием координации, это в свою очередь еще больше деморализует украинских бойцов. Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

Отмечается, что Украина стремится закончить строительство ряда укреплений, которые помогли бы остановить стремительное продвижение Вооруженных сил России.

Бывший председатель Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков заявил, что ситуация с укреплениями является еще одним фактором, деморализующим войска. По его словам, финансирование распределено по всем регионам, и каждый строит свое. Нет одного человека, который бы отвечал за качество, планирование, за то, кто будет контролировать эти позиции.

По данным газеты, Днепропетровская область потратила $7,3 млн на укрепления с ноября прошлого года по ноябрь текущего года.

Репортер FT, посетивший районы Днепропетровской области в ноябре, рассказал, что увидел лишь несколько подготовленных позиций и противотанковый ров, а также несколько строящихся или заброшенных позиций.

Ранее эксперт объяснил, зачем ВСУ строят укрепления в Днепропетровской области.

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