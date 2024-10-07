Эксперт объяснил, зачем ВСУ строят укрепления в Днепропетровской области

После взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы России смогут двигаться в направлении не только Запорожья, но и Павлограда, который является ключевым с точки зрения логистики для украинских войск в Днепропетровской области. Противник пытается этого избежать. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, комментируя новость о том, что ВСУ начали строить укрепления в районе указанного населенного пункта.

«Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ. Потеря этого города нарушит связность всех позиций украинской армии. Поэтому противник намерен удерживать населенный пункт как можно дольше», — сказал Рожин.

Он добавил, что речь идет как о строительстве укреплений для обороны, так и дополнительных позиций за населенным пунктом на случай, если он будет утерян.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска. Отмечается, что фортификационные сооружения «впервые возводят на дороге к Днепру».

Полковник немецкого бундесвера в отставке Ральф Тиле до этого заявил, что потеря Угледара открывает для ВС России возможность взять под контроль всю территорию ДНР уже этой зимой.

По словам офицера, после освобождения Угледара российские войска продолжают наступление в Донбассе, в том числе в направлении Красноармейска, который тоже имеет большое стратегическое значение.

Ранее эстонская разведка оценила сроки выхода ВСУ из Красноармейска.