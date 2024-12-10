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Украинский чиновник заявил о повреждении объектов в Запорожской области

Федоров: объекты повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В течение 9 декабря и последующей ночи ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, в течение суток прозвучало по меньшей мере 313 взрывов.

Федоров добавил, что поступила информация о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

До этого спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что Вооруженные силы России уже на протяжении нескольких недель осуществляют подготовку к активным штурмовым операциям в Запорожском регионе, а также пытаются пробиться к границе Днепропетровской области.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе город Запорожье, остаются под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее в России заявили, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

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