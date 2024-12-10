Российская армия улучшила тактическое положение на Купянском направлении

Вооруженные силы России улучшили тактическое положение на Купянском направлении. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, это удалось сделать в связи с ослаблением некоторых участков украинских войск. Силы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай.

Для стабилизации ситуации командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило дополнительные резервы на Купянское направление, которые предусматривались для восполнения потерь на других участках фронта, рассказал Марочко.

Эксперт добавил, что в течение суток подразделения ВС РФ наносили удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Песчаное, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Зеленый Гай, Копанки и Надия. Украинская армия лишилась военнослужащих и техники.

7 декабря Марочко сообщал, что командование ВСУ перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску Харьковской области. По его словам, на Купянском направлении бои перешли в стадию позиционных боев, российские войска «уничтожают и перемалывают» все то, что туда направляет украинское командование.

Ранее штурм Купянска российской армией попал на видео.