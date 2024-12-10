Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают предпринимать безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, но все острова находятся под контролем российских военнослужащих, а территория зачищена. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Количество попыток может и остается прежним, но все эти попытки обречены на провал», — сказал он.

По мнению Сальдо, цель ВСУ состоит в том, чтобы показать активность в медийных направлениях и «отчитаться» перед западными странами.

«Цель-то понятная — только поставить флаг, сделать там несколько кадров и после этого сесть на быстроходные катера и лодки и уйти назад», — считает губернатор.

В ноябре «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в командовании 36-й бригады ВСУ и оборонном комитете Верховной рады сообщила, что задачей максимум операции по высадке военных ВСУ на левом берегу Днепра был выход к Крыму, к Перекопскому перешейку.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.