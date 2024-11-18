Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В ВСУ назвали цель высадки на левом берегу Днепра

«Украинская правда»: целью высадки ВСУ на левом берегу Днепра был выход на Крым

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Задачей максимум операции по высадке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра был выход к Крыму, к Перекопскому перешейку. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в командовании 36-й бригады ВСУ и оборонном комитете Верховной рады.

В публикации отмечается, что морпехам для выполнения задачи было необходимо преодолеть расстояние 80 км вглубь территории, которая уже полтора года находится под контролем подразделений РФ.

По словам источников, основная задача подразделений — проломить переднюю линию, проходящую по ближайшим к побережью населенным пунктам. При этом считалось, что второго эшелона нет, все российские войска будут растянуты в одну полосу, говорится в публикации.

Вторая задача «более приземленная», источники. Она заключалась в расширении херсонского фронта, а также оттягивании на него российских сил из Запорожского направления.

16 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в регионе стоили им потери элитного спецназа. В связи с этим, по его словам, украинские военные, «больно обжегшись», в последнее время прекратили попытки десантироваться на левый берег Днепра.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами