Задачей максимум операции по высадке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра был выход к Крыму, к Перекопскому перешейку. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в командовании 36-й бригады ВСУ и оборонном комитете Верховной рады.

В публикации отмечается, что морпехам для выполнения задачи было необходимо преодолеть расстояние 80 км вглубь территории, которая уже полтора года находится под контролем подразделений РФ.

По словам источников, основная задача подразделений — проломить переднюю линию, проходящую по ближайшим к побережью населенным пунктам. При этом считалось, что второго эшелона нет, все российские войска будут растянуты в одну полосу, говорится в публикации.

Вторая задача «более приземленная», источники. Она заключалась в расширении херсонского фронта, а также оттягивании на него российских сил из Запорожского направления.

16 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в регионе стоили им потери элитного спецназа. В связи с этим, по его словам, украинские военные, «больно обжегшись», в последнее время прекратили попытки десантироваться на левый берег Днепра.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.