На подлете к Белгороду сбили воздушные цели

На подлете к Белгороду системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу. Информация о пострадавших и серьезных разрушениях не поступала», — написал глава региона.

Гладков добавил, что в районе работают оперативные и аварийные службы. В светлое время суток будет организован подомовой обход, отметил губернатор.

Накануне Гладков сообщил, что четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. Он рассказал, что системы ПВО сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородским районом. Однако обломки аппаратов упали на землю, в том числе повредив забор на территории коммерческого объекта в селе Таврово.

Ранее Гладков сообщил об атаке дроном ВСУ по дому в Шебекино.