В Белгородской области заявили об атаках украинских БПЛА на населенные пункты

Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородским районом. Однако обломки летательных аппаратов упали на землю, в том числе повредив забор на территории коммерческого объекта в селе Таврово.

«В селе Никольское пробита крыша надворной постройки», — подчеркнул глава российского субъекта.

По его словам, еще одной целью ВСУ стало село Отрадное. Украинские военные с помощью БПЛА сбросили на населенный пункт взрывное устройство, нанеся урон кровле одного из частных жилых домов.

В свою очередь, в городе Шебекино атаке дрона подвергся многоквартирный дом. После этого в здании зафиксировали повреждения фасада и крыши, рассказал Гладков.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — добавил он.

Ранее беспилотник ВСУ нанес удар по многоэтажному жилому дому в Шебекино.