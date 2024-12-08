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Силы ПВО сбили пять БПЛА над Черным морем и Белгородской областью

МО: средства ПВО сбили три дрона у Крыма и два — над Белгородской областью

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали пять украинских беспилотников над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Как отмечает оборонное ведомство, атаки дронов противника произошли в период с 14:30 до 14:55. У побережья Крымского полуострова были сбиты два дрона, а над Белгородской областью — три.

В ночь на 6 декабря ВСУ впервые использовали новейшие польские безэкипажные катера «Гавия» для атаки на Крымский мост, написал Mash. Российские военные уничтожили надводные дроны с помощью авиации Черноморского флота и катеров «Раптор». Фрагменты позволили установить их происхождение: аппараты относятся к новейшей польской системе «Гавия», разработанной компанией Enamor по лицензии американской Teledyne Technologies. Их передали Украине вскоре после испытаний в польской Гдыне 18 ноября.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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