Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Белгородской области на пять минут объявил ракетную опасность

Губернатор Гладков объявил ракетную опасность в Белгородской области

close
Илья Питалев/РИА Новости

На всей территории Белгородской области действовал режим ракетной опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей области спуститься в подвал и оставаться там до сигнала об отбое ракетной опасности. Это произошло через пять минут.

7 декабря чиновник сообщал, что в Шебекино украинский дрон атаковал многоквартирный дом. В результате было повреждено остекление в нескольких квартирах и фасад. В одном из помещений также пострадал потолок. Спустя примерно шесть часов ВСУ попытались снова атаковать город тремя дронами. При этом было повреждено частное домовладение и была перебита линия электропередачи. Кроме того, прилеты беспилотников были зафиксированы в Белгороде и в селе Отрадное. В 21:07 произошла третья атака, целями которой стали село Таврово, Шебекинский округ и Шебекино.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами