Глава Белгородской области на пять минут объявил ракетную опасность

На всей территории Белгородской области действовал режим ракетной опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей области спуститься в подвал и оставаться там до сигнала об отбое ракетной опасности. Это произошло через пять минут.

7 декабря чиновник сообщал, что в Шебекино украинский дрон атаковал многоквартирный дом. В результате было повреждено остекление в нескольких квартирах и фасад. В одном из помещений также пострадал потолок. Спустя примерно шесть часов ВСУ попытались снова атаковать город тремя дронами. При этом было повреждено частное домовладение и была перебита линия электропередачи. Кроме того, прилеты беспилотников были зафиксированы в Белгороде и в селе Отрадное. В 21:07 произошла третья атака, целями которой стали село Таврово, Шебекинский округ и Шебекино.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.