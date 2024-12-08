В Сирии опровергли отход войск с севера провинции Латакия

Сообщения об отходе вооруженных сил Сирии с севера провинции Латакия не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны арабской республики.

В Минобороны Сирии подчеркнули, что все новости на эту тему, распространяемые террористическими медиаплатформами, беспочвенны.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Как пишет The Wall Street Journal, Хомс остается последним крупным городом под контролем правительства Сирии, который находится на дороге между Дамаском и территорией, захваченной повстанцами. Потеря этого города лишит правительство доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к Асаду алавитское меньшинство.

Ранее ливанское СМИ заявило, что боевики заняли все районы Хомса.