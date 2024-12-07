В Дохе призвали к диалогу сторон в Сирии

Участники астанинского формата в ходе встречи в Дохе подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также призвали к диалогу конфликтующие стороны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Дохийского форума, передает ТАСС.

«Мы твердо подтверждаем наш посыл о территориальной целостности и суверенитете Сирии», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что участники форума призывают к немедленному завершению военных действий и к началу диалога между правительством и законными оппозиционными силами Сирии.

До этого министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на Дохийском форуме заявил, что президент Сирии Башар Асад не воспользовался возможностью, чтобы начать взаимодействовать и восстанавливать отношения со своим народом после того, как в стране завершились военные действия.

Кроме того, подчеркнул премьер Катара, со стороны Асада не было «никаких серьезных действий», будь то возвращение беженцев или примирение с собственным народом.

Ранее посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну.