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В Британии раскрыли причину бегства украинцев

Times: подростки собираются бежать с Украины, чтобы избежать мобилизации

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Подростки бегут с Украины из-за обстрелов и страха перед мобилизацией. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на опрошенных жителей страны.

«Некоторые готовились покинуть Украину, возможно, навсегда, вынужденные бежать не только из-за бомбардировок, но и из страха быть отправленными на фронт», — говорится в статье.

По данным издания, на данный момент подростков нельзя отправлять на поле боя, однако украинская сторона подвергается давлению со стороны США, которые требуют снизить призывной возраст, чтобы восполнить нехватку военнослужащих в армии. Один из опрошенных заявил, что отправится учиться в Польшу и после окончания обучения будет думать о том, стоит ли возвращаться на родину, поскольку за границей нет опасности, что его «мобилизуют без согласия».

В материале подчеркивается, что по мнению критиков, отправка подростков на поле боя лишь усугубит демографическую ситуацию и не окажет ощутимого влияния на развитие ситуации на фронте.

До этого администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мобилизация граждан от 18 лет на Украине неуместна на фоне нехватки оружия в ВСУ.

Ранее в КНДР раскрыли ужасающее последствие снижения возраста мобилизации на Украине.

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