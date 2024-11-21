Бойцы «Ахмата» захватили тяжелый украинский дрон «Мамонт»

Бойцы спецназа «Ахмат» перехватили тяжелый беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Мамонт» в Курской области. Об этом сообщил военный с позывным «Диор» в видеоролике, передает РИА Новости.

Боец рассказал, что увидел такой дрон впервые. Он сравнил этот аппарат с БПЛА «Баба-Яга» и FPV-дроном.

Перехваченный дрон будет передан на исследование российским специалистам.

Известно, что «Мамонт» способен летать и в ветреную, и в пасмурную погоду.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.