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На Западе заявили о готовности разжигать новые конфликты вокруг России

Аналитик ЦРУ Джонсон: поражение ВСУ заставляет Запад разжигать новые конфликты

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Irakli Gedenidze/Reuters

Из-за провала на Украине Запад стремится дестабилизировать ситуацию и разжигать новые конфликты вокруг России, в частности, в Грузии. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, на Западе еще верят, что Россия слаба в военном отношении, поэтому пытаются создать несколько очагов напряженности вокруг нее и впоследствии ослабить ее позиции на Украине.

Западные политики считают, что им достаточно создать два-три кризиса в разных странах, чтобы принудить Россию увести свои войска, что в свою очередь должно привести к ослаблению темпов наступления российских Вооруженных сил на Украине и помочь украинцам восстановиться. Такой сценарий прорабатывается сейчас в Грузии и Сирии, например, высказал свое мнение Джонсон.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее премьер Грузии пообещал добиться победы над либеральным фашизмом.

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