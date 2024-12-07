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В небе над Воронежем сбили БПЛА

Губернатор Гусев: один украинский дрон уничтожен в Воронеже

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен в Воронеже. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО и средствами РЭБ один БПЛА был обнаружен и уничтожен в Воронеже», — написал губернатор.

Он отметил, что никто из местных жителей в момент атаки не пострадал.

По словам Гусева, в ночь на субботу, 7 декабря, в регионе объявляли опасность атаки дронов в регионе, которая продлилась около 2,5 часа.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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