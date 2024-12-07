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Во всей Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев сообщил об опасности атаки дронов в Воронежской области

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Inna Varenytsia/Reuters

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

Он призвал жителей области сохранять спокойствие, сообщил, что силы ПВО (противовоздушной обороны) готовы к отражению возможной атаки, и призвал следить за оповещениями властей и МЧС.

Ведомство в своем обращении порекомендовало тем, кто находится дома, не выходить на улицу, спрятаться подальше от окон, по возможности в комнате, где их совсем нет. Тем, кто оказался на улице, нужно укрыться в ближайшем здании, подъезде или подземном переходе. Если жители увидят БПЛА, необходимо звонить на 112 и немедленно покинуть зону его видимости.

6 декабря в Воронежской области трижды объявлялась опасность атаки дронов. Кроме того, в регионе на протяжении примерно 20 минут действовала ракетная опасность. При таком предупреждении жителям рекомендуется прятаться в коридорах, ванных и кладовых.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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