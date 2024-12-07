Минобороны РФ назвало потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки «Запад»

ВСУ за минувшие сутки потеряли 550 человек в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

По данным ведомства, также были уничтожены 13 пунктов управления беспилотниками.

«За сутки потери противника составили до 550 боевиков и 16 единиц вооружения, военной и специальной техники, две артиллерийские системы, шесть минометов, шесть пикапов, два квадроцикла», — поделился Шаров.

Он добавил, что за сутки российские военные отразили семь атак и сорвали четыре контратаки штурмовых групп трех механизированных, аэромобильной, танковой бригад ВСУ.

Бои шли в районах Подлимана, Петропавловки, Загрызово, Красного Лимана, Богуславки, Торского.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что расчет БПЛА «Южной» группировки войск уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово.

По информации ведомства, оператор FPV-дрона смог подлететь к движущейся на большой скорости машине и сбросил снаряды.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.