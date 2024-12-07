Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил украинский автомобиль под Курахово

Расчет БПЛА «Южной» группировки войск уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, оператор FPV-дрона смог подлететь к движущейся на большой скорости машине и сбросил снаряды.

«После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами БПЛА успешно преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей в тылу противника и определил приоритетную для уничтожения — автомобиль с военнослужащими ВСУ», — поделились в Минобороны РФ.

В результате первым снарядом удалось остановить автомобиль, второй снаряд его уничтожил.

До этого разведчик с позывным «Белый» рассказал РИА Новости, что мобильные группы беспилотников ВС РФ выявляют и ликвидируют опытные подразделения украинских дронов, которые перебрасываются на Запорожское направление. По его словам, противник привлек опытных специалистов, чтобы усилить направление между селами Работино и Жеребянки.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.