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Гражданин США прибыл в Россию для участия в СВО

RT: американец Грэй приехал в Россию для участия в СВО

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гражданин Соединенных Штатов Алекс Грэй приехал в Россию, чтобы участвовать в СВО на Украине. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Изучив все аспекты, я осознал, что Россия стоит на правильной стороне истории. Я хотел сделать военную службу на новой Родине основой своей новой жизни», — сообщил Грэй.

Он отметил, что его жена — россиянка, и рассказал, что был уволен с предыдущей работы, так как использовал предоставленный отпуск для поездки в Россию, чтобы увидеть родных. По его словам, увольнение стало «последней каплей», которая подтолкнула его к данному решению.

Грэй также добавил, что, не соглашаясь с современными американскими ценностями, он желает «построить свою жизнь в России, где традиционные ценности по-прежнему уважаются, а православие является основной верой и важным элементом общества». В настоящее время он проходит обучение в одной из учебных частей министерства обороны России.

Ранее суд в России заочно арестовал американского наемника.

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