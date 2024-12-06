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Лукашенко заявил, что в Белоруссии есть места, где можно разместить новое оружие России

Лукашенко: обслуживать «Орешник» на территории Белоруссии могла бы РФ

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до обучения белорусских специалистов обслуживать размещенное в будущем в республике новейшее вооружение России, включая систему «Орешник», могла бы российская сторона. Об этом белорусский лидер заявил по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии, передает РИА Новости.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии «есть места», где можно разместить подобное оружие. Глава республики назвал условием для размещения то, что цели для этого оружия «будут определяться военно-политическим руководством Беларуси».

«Но... пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы вместе с Российской Федерацией обслуживали», — указал белорусский лидер.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о том, может ли Белоруссия разместить у себя российскую ракетную систему средней дальности «Орешник» при необходимости, может быть принято только президентами.

Ранее Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в Белоруссии.

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