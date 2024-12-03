Истребители МиГ-31 с «Кинжалами» участвуют в российских учениях в Средиземноморье

В совместном учении ВМФ и ВКС России в Средиземном море участвуют истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

В сообщении отмечается, что учение проводится с 1 по 3 декабря в восточной части Средиземноморья. В нем участвуют более 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, береговой ракетный комплекс «Бастион» и 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на борту.

«Созданные группировки разнородных ударных и противолодочных сил проводят ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также практические бомбометания», — отмечает Минобороны.

29 ноября сообщалось, что в Польше, в 70 километрах от границы с Россией, проводились тактические учения сил НАТО под названием TUMAK-24. В маневрах были задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих польской армии и подразделений Североатлантического альянса, а также 850 единиц техники.

Ранее Швеция и НАТО провели учения Dynamic Merlin 24, во время которых отрабатывались методы поиска субмарин в Балтийском море.