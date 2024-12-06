Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская группировка «Север» уничтожила более двух тысяч бойцов ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли за неделю свыше 2,2 тысячи бойцов

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю в результате действий группировки российских войск «Север» свыше 2,2 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2210 военнослужащих», — говорится в публикации.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили девять танков, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 42 боевые бронированные машины. В оборонном ведомстве отметили, что три из них — боевые машины пехоты «Bradley» американского производства, а также 52 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

В Минобороны добавили, что в течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

В ходе боевых действий ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника двух танковых, пяти механизированных, а также двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Среди прочего были уничтожены бойцы формирований бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.

До этого Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы Украины за неделю боев потеряли порядка 13 тысяч человек в зоне специальной военной операции.

Ранее в Кремле сообщили, что ситуация в Курской области близка к развязке.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами