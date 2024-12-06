Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю в результате действий группировки российских войск «Север» свыше 2,2 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2210 военнослужащих», — говорится в публикации.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили девять танков, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 42 боевые бронированные машины. В оборонном ведомстве отметили, что три из них — боевые машины пехоты «Bradley» американского производства, а также 52 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

В Минобороны добавили, что в течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

В ходе боевых действий ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника двух танковых, пяти механизированных, а также двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Среди прочего были уничтожены бойцы формирований бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.

До этого Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы Украины за неделю боев потеряли порядка 13 тысяч человек в зоне специальной военной операции.

Ранее в Кремле сообщили, что ситуация в Курской области близка к развязке.