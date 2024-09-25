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На Западе сообщили о критических потерях ВСУ в танках и БМП

Полковник Райснер: ВСУ потеряли много танков и БМП за последние месяцы

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U.S. Army photo by Gertrud Zach

Украинские войска потеряли много танков и броневых машин пехоты (БМП) за последние месяцы из-за успешных действий Вооруженных сил России. Об этом сообщил полковник ВС Австрии Маркус Райснер в эфире телеканала N-TV.

«За последние несколько месяцев россиянам удалось уничтожить или повредить более 60 западных боевых танков и свыше 140 боевых машин пехоты. Это огромное количество», — сказал он.

По мнению Райснера, если Украина хочет переломить ситуацию, то ей нужно направлять несколько тысяч единиц вооружений данного типа.

До этого газета Financial Times заявила, что в ВСУ признают, что сейчас их потери на фронте увеличились, причиной стали более интенсивные бои.

5 сентября главком ВСУ Александр Сырский признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе. Он отметил преимущество РФ в авиации, в ракетах, в артиллерии, количестве используемых боеприпасов, танках и боевых машинах пехоты.

Ранее названы причины возможной отставки Буданова.

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