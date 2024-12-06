Появились кадры массового уничтожения техники ВСУ дронами «Князь Вандал»

Российская армия массово применяет беспилотники «Князь Вандал Новгородский» для уничтожения переданных ВСУ Штатами БМП Bradley. Кадрами работы операторов дронов поделился Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Благодаря уникальной конструкции такие дроны не подвержены влиянию вражеских средств РЭБ, потому радуют бойцов своей эффективностью. За последнее время расчеты дронов... собрали богатый улов», — говорится в сообщении.

По данным канала, военнослужащие из группировки «Север» с помощью «Князя Вандала» ликвидировали четыре машины Bradley.

Впервые «Князь Вандал» применили в августе 2024 года во время вторжения украинских войск в Курскую область. В настоящее время налажено его серийное производство. По словам гендиректора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексея Чадаева, военнослужащие «очень положительно» отзываются об аппарате, беспилотник показывает высокую эффективность.

Ранее российские войска с помощью дрона сорвали попытку ВСУ вывезти застрявший танк.