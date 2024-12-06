Помощник Байдена и глава офиса Зеленского обсудили нехватку личного состава ВСУ

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудили 5 декабря на встрече нехватку личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома.

Отмечается, что Салливан и Ермак в ходе разговора затронули наращивание военной помощи США Украине уходящей администрацией Байдена, экономическое давление на Россию, нехватку личного состава у ВСУ и экономическую помощь.

По данным агентства Reuters, Ермак и Салливан обсудили также попытки Соединенных Штатов добиться того, чтобы Украина могла участвовать в переговорах с Россией «с позиции силы».

Газета Guardian писала, что Салливан пообещал, что американская сторона предоставит Киеву множество боеприпасов и сотни единиц бронетехники к середине января 2025 года.

Ранее Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.