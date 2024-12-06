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Несколько беспилотников ВСУ сбили в пригороде Воронежа и области

В Воронежской области силы ПВО сбили несколько БПЛА, никто не пострадал

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MOD Russia/Global Look Press

Российские военные сбили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины в пригороде Воронежа и районах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Ночью в регионе объявлялась угроза атаки БПЛА.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников», — написал губернатор, подчеркнув, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Режим опасности атаки беспилотников сохраняется.

При обнаружении фрагментов БПЛА, напомнил Гусев, нельзя приближаться к ним, следует сообщить о находке по номеру 112. Кроме того, не следует распространять фото или видео результатов работы ПВО, добавил он.

Вечером 5 декабря Минобороны России сообщало, что над Черным морем вблизи Крыма силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника.

Ранее при атаке дрона ВСУ в Курской области пострадал один автомобилист.

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