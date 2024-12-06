Немецкий журналист Юлиан Репке в своей статье для газеты Bild обратил внимание, что в приграничье Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли немецкий танк Leopard 2.

«Горький конец доставленного из Германии танка Leopard 2 в России <...> Кроме танка, Украина не послала ни солдат, ни использовала силы ПВО для защиты боевой машины стоимостью три миллиона евро», — написал Репке.

Так он прокомментировал видео, снятое в Курской области, на котором российские беспилотники атакуют эту немецкую боевую машину. На кадрах видно, как первый дрон наносит удар по слабому месту Leopard 2 и вызывает пожар. Затем еще два БПЛА прилетают по танку, добивая его.

«Потеря танка особенно горька, поскольку Германия поставила Украине всего 18 танков Leopard 2A6», — посетовал журналист.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

5 декабря в Минобороны России сообщили, что бойцы «Западной» группировки войск ликвидировали две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ «Захист-АФ». Также, по данным министерства, российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами. Кроме того, ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и танк Leopard.

Ранее президент Хорватии высмеял цену Leopard в сделке по передаче ВСУ старых танков.