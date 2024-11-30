Сальдо сообщил об уничтожении пункта дислокации ВСУ на Каховском направлении

На Каховском направлении российские военные нанесли удар по крупной временной базе украинских войск. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Выполняя оперативно отданный приказ, артиллеристы нанесли точный удар из реактивных систем залпового огня, а расчет беспилотника зафиксировал успешное поражение цели», — заявил он.

По словам Сальдо, солдаты ВС РФ достигли результата благодаря командной работе между штабами, разведкой и артиллерией. Он добавил, что в обнаружении цели помогли операторы беспилотника Supercam S350 крымской разведки. Данные были оперативно направлены в командный пункт.

До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что в ДНР экипажи танков Т-72Б3 «Южной» группировки российской армии ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра.

По данным ведомства, танкисты поддерживают штурмовые подразделения и помогают им занимать более выгодные позиции. Помимо этого, экипажи боевых машин поражают живую силу и технику украинской стороны, что дает возможность срывать ротации и подвоз боеприпасов противнику.

Ранее Белоусов заявил о срыве всей военной кампании ВСУ на 2025 год.