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Сальдо сообщил об уничтожении пункта дислокации ВСУ на Каховском направлении

Сальдо: на Каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации ВСУ

На Каховском направлении российские военные нанесли удар по крупной временной базе украинских войск. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Выполняя оперативно отданный приказ, артиллеристы нанесли точный удар из реактивных систем залпового огня, а расчет беспилотника зафиксировал успешное поражение цели», — заявил он.

По словам Сальдо, солдаты ВС РФ достигли результата благодаря командной работе между штабами, разведкой и артиллерией. Он добавил, что в обнаружении цели помогли операторы беспилотника Supercam S350 крымской разведки. Данные были оперативно направлены в командный пункт.

До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что в ДНР экипажи танков Т-72Б3 «Южной» группировки российской армии ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра.

По данным ведомства, танкисты поддерживают штурмовые подразделения и помогают им занимать более выгодные позиции. Помимо этого, экипажи боевых машин поражают живую силу и технику украинской стороны, что дает возможность срывать ротации и подвоз боеприпасов противнику.

Ранее Белоусов заявил о срыве всей военной кампании ВСУ на 2025 год.

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