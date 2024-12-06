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Британия обсудила с властями Кипра и Гибралтара якобы российскую угрозу

Telegraph: Великобритания обсудила с Кипром и Гибралтаром якобы угрозу России

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Michal Fludra/ZUMAPRESS/Global Look Press

Высокопоставленные представители министерства обороны Великобритании провели переговоры с властями Кипра и Гибралтара по поводу якобы российской угрозы базам королевства на этих территориях. Об этом пишет газета Telegraph.

По данным издания, в ходе переговоров, которые охарактеризовали как «экстренные», рассматривался вопрос о необходимости внедрения новых оборонительных мер на фоне якобы угроз со стороны Москвы. В настоящее время уровень угрозы для военных баз Великобритании на Кипре и Гибралтаре назван «существенным», то есть нападение «вероятно», отмечает газета.

Пока в систему безопасности изменения не вносились, говорится в публикации.

4 декабря министр по делам ветеранов и народа Великобритании Эл Карнс заявил, что в случае масштабного конфликта, подобного событиям на Украине, армия будет уничтожена в течение шести месяцев или года.

До этого заместитель начальника британского штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован отметил, что Великобритания готова «хоть сегодня вечером» вступить в бой с Россией, если российская армия вторгнется в любую из стран Восточной Европы.

При этом в статье Politico, цитирующей его слова, отмечается, что заявление британского генерала не соответствует реальным возможностям сухопутной армии Великобритании. По оценкам журналистов, в настоящее время Вооруженные силы Соединенного Королевства находятся в худшем состоянии с начала 18 века.

Ранее в Британии признали неготовность страны воевать с Россией.

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