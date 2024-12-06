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В Госдуме назвали химическую атаку ВСУ на Курскую область изуверством

Депутат Шеремет назвал изуверством химическую атаку ВСУ на Курскую область

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости осудил химическую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, которая произошла в августе текущего года.

Парламентарий назвал эту атаку изуверством, бесчеловечным и кощунственным актом, который, по его словам, был организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов Киева. Он отметил, что лично президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность за это международное преступление против мирных жителей.

Также депутат заявил, что сам украинский лидер отдает приказ в отношении мирных городов и граждан на такие атаки. Вместе с тем он подчеркнул, что Зеленский попрал все принципы, нормы и законы современных международных договоров и отношений.

«На такое могли пойти лишь откровенные военные преступники, которые должны получить пожизненный срок», — сказал Шеремет.

5 декабря Следственный комитет России сообщил, что 11 августа 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ обстреляла село Большое Солдатское в Курской области. Украинские военнослужащие применили кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате удара пострадали не менее 20 человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбрасывают с дронов боеприпасы с химоружием в Харьковской области.

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Атаки на Курскую область
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