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В Харьковской области обвинили ВСУ в применении химоружия

Ганчев: ВСУ применяли химоружие в Харьковской области

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли химическое оружие в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, в частности, в районе Волчанска и Липцов сбрасывали боеприпасы с химическим веществом, которое приводит к ожогам у людей. При этом был зафиксирован сброс отравляющих веществ именно с дронов. Помимо оставления ожогов, вещества поражают дыхательную систему, предупредил Ганчев.

До этого разведчик группировки российских войск «Днепр» с позывным «Небо» рассказывал, что украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях на Херсонском направлении, использовали против солдат Вооруженных сил РФ запрещенные отравляющие вещества.

Боец предположил, что представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяли фосген. В годы Первой мировой войны его активно использовали в качестве боевого отравляющего вещества.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили о наличии у штурмовых групп ВСУ гранат с американским отравляющим веществом.

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