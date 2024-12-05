«Армия не сделала выводов»: депутат Журавлев — об отступлении сирийских солдат из Хамы

Российские военные помогают Сирии противостоять террористам, однако пока боевые действия идут в «зоне ответственности» сирийской армии. Так первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал «Газете.Ru» сообщения о том, что сирийские солдаты отступили из города Хама.

«Россия и так не перестает помогать Сирии, и само присутствие там российских военных — главнейшее тому подтверждение. Есть сведения, что боевики сейчас стремятся захватить еще и часть провинции Хама, а это еще ближе и к столице страны, Дамаску, и к российским военным базам Хмеймим и Тартус. На днях наш флот провел учения в Средиземном море, которые должны были продемонстрировать врагам возможности, которыми обладают российские корабли. В случае реальной угрозы нашему контингенту, по тревоге будут подняты и флот, и авиация, которым, уверен, есть что противопоставить террористам. Это происходит и сейчас, но боевые действия пока все же идут в зоне ответственности вооруженных сил Сирийской республики», — сказал он.

Журавлев также выразил сожаление в связи с потерей армией Сирии большой территории.

«Жаль, что сирийская армия не сделала выводов из предыдущего опыта военных конфликтов с террористическими подразделениями, когда ее обучали как раз инструкторы из России, и одномоментно потеряла гигантские территории», — добавил он.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала CNN, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Позднее министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

5 декабря командование Вооруженных сил Сирии сообщило, что солдаты сирийской армии отступили за пределы города Хама, в который зашли боевики.

Ранее в Кремле заявили, что следят за обстановкой в Сирии.