Бойцы группировки российских войск «Север» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что ударам подверглись живая сила и техника четырех механизированных и одной танковой бригад украинских войск. В аналогичной ситуации оказался личный состав двух бригад территориальной обороны, трех десантно-штурмовых бригад и одной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

«Подразделения группировки <...> «Север» нанесли поражение формированиям <...> ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что также в боевых действиях участвовали артиллерийские расчеты и авиация Вооруженных сил РФ. В течение дня они поразили позиции украинских войск у населенных пунктов Черкасское Поречное, Колмаков, Гуево, Александрия, Правда, Заолешенка и Мартыновка.

Более того, во время отражения атаки на Курскую область российские военные нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ на территории Сумской области. Цели находились около населенных пунктов Локня, Басовка, Журавка и Беловоды.

Ранее украинский солдат сдался в плен ВС РФ, чтобы встретиться с живущими в Курске родственниками.