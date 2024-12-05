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В Минобороны РФ рассказали о ходе отражения атаки ВСУ на Курскую область

МО: бойцы «Севера» за сутки нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Север» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что ударам подверглись живая сила и техника четырех механизированных и одной танковой бригад украинских войск. В аналогичной ситуации оказался личный состав двух бригад территориальной обороны, трех десантно-штурмовых бригад и одной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

«Подразделения группировки <...> «Север» нанесли поражение формированиям <...> ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что также в боевых действиях участвовали артиллерийские расчеты и авиация Вооруженных сил РФ. В течение дня они поразили позиции украинских войск у населенных пунктов Черкасское Поречное, Колмаков, Гуево, Александрия, Правда, Заолешенка и Мартыновка.

Более того, во время отражения атаки на Курскую область российские военные нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ на территории Сумской области. Цели находились около населенных пунктов Локня, Басовка, Журавка и Беловоды.

Ранее украинский солдат сдался в плен ВС РФ, чтобы встретиться с живущими в Курске родственниками.

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Атаки на Курскую область
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