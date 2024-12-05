В МИД РФ заявили, что передача Киеву ядерного оружия нарушит ДНЯО

Если Киев получит ядерное оружие, это нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«В случае если киевскому режиму действительно будет передано ядерное оружие, то это будет прямым нарушением всех обязательств по ДНЯО со стороны тех, кто осмелится это сделать», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Россия не допустит воплощения подобного сценария в жизнь, так как это подорвет режим нераспространения ядерного оружия и создаст риски для мировой безопасности.

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отметили, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

27 ноября член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подтвердила, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ищут возможности, чтобы предоставить Украине ядерное оружие.

Ранее в украинской Раде призвали «плевать на все» и делать ядерную бомбу.