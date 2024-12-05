Полковник ФСБ рассказал о нервных срывах у бойцов СВО

Минобороны и российские чиновники много говорят о психических перегрузках участников специальной военной операции на Украине. Об этом первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук рассказал в беседе с «Царьградом».

Он обратил внимание, что и в мирной жизни хватает стрессовых ситуаций, поэтому, по его словам, глупо отрицать тот факт, что на поле боя у некоторых бойцов психика не выдерживает нагрузок.

По словам полковника, чтобы избежать срывов, в системе военной службы есть определенные упреждающие механизмы. Например, с военными занимаются замполиты, работники военной контрразведки и непосредственные командиры.

«Важно не то, что такие срывы бывают, а важно то, что называется неотвратимостью наказания. Важно то, что за эти срывы наступает ответственность. Никто под ковер эти случаи не заметает (...) Эти процессы получают должную правовую оценку. В том числе — как воспитательный момент для недопущения у других участников», — заявил Пинчук.

Тем не менее полковник запаса отметил, что с учетом общего количества участников спецоперации процент сорвавшихся невелик. Он обратил внимание, что некоторые участники инцидентов если бы не воевали, то совершали бы преступления в обычных жизненных условиях, поэтому СВО — не основной фактор срывов.

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