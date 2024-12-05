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Жительницам Кызыла пришлось извиняться за вечеринку во время СВО

В Кызыле женщины извинились за вечеринку во время спецоперации

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shaktar_ch_s/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Танцовщиц из Кызыла заставили извиниться за вечеринку в разгар СВО. Пост от возмущенных местных жителей появился в сообществе «ЧП Кызыл» во «ВКонтакте» 3 декабря.

Мероприятие «Women's Party», организованное преподавательницей танцев Шактар Чочагай, прошло 29 ноября в одном из местных ресторанов. Фотографии, сделанные участницами танцевального вечера, напомнили тувинцам снимки с прошлогодней «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. Автор поста назвала событие отвратительным и «позорным пятном для Тувы», отдельно местная жительница отметила, что оно состоялось во время спецоперации, и обвинила организаторов в «осквернении культурных и моральных норм республики». По ее мнению, они нарушили «Свод заповедей матерей Тувы», а также некий «Кодекс чести мужчин».

«Они устраивали показ одежды, который мог бы посрамить даже самые дерзкие шоу, как шоу Victoria's Secret. Вместо того чтобы служить примером, они продвигали деградацию, алкоголь и безумие, в котором девушки в пьяном угаре развлекались в полуголых нарядах. Примечательно, что гостями мероприятия являлись известные журналисты, бизнесмены и члены семей высокопоставленных чиновников республики. Особенно возмущает, что ни «Демниг Тыва», ни Совет отцов и мужчин Тувы, ни Правительство РТ не отреагировали на это позорное событие. Такие мероприятия лишь углубляют падение моральных устоев и подрывают традиции нашей республики», — уверена женщина.

Это заявление, поддержанное многими комментаторами, вынудило Шактар Чочагай и других танцовщиц записать видео с извинениями на тувинском языке, оно было опубликовано на странице организатора вечеринки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Молчать уже нельзя, будет безответственно по отношению и к землякам, и к моим ученицам. Хочу объясниться, вышло совсем не так как мы хотели, сожалеем и приносим извинения!» — подписала свое обращение девушка (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Ранее посетителей клуба столичного Arma арестовали после рейда по борьбе с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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