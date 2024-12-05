Подразделения группировки российских войск «Центр» в течение суток отразили девять контратак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что бойцы Вооруженных сил РФ продолжают продвигаться в глубину обороны украинских войск. За прошедший день они нанесли удары по формированиям семи бригад ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).

«Подразделения группировки <...> «Центр» <...> нанесли поражение живой силе и технике <...> ВСУ <...> в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое», — говорится в заявлении.

Кроме того, военнослужащим страны удалось отразить девять атак со стороны украинских формирований.

Всего в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 515 человек и один танк. Также солдаты ВС РФ вывели из строя четыре автомобиля, столько же боевых бронированных машин и два бронетранспортера М113. Еще украинские войска лишились по одной боевой машине пехоты Bradley, пушке «Рапира», самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» и орудию Д-20.

Ранее военные группировки «Центр» на поврежденном танке помогли прорвать оборону ВСУ на Красноармейском направлении.