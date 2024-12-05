Боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) («Джебхат Ан-Нусра» (организация запрещена в России)) начали производить управляемые ракеты. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

По данным издания, группировка инвестировала в производство дальнобойных ракет, реактивных снарядов и минометных снарядов.

«Во время своего наступления боевики продемонстрировали новую систему управляемых ракет, о которой мало что известно», — говорится в публикации.

Как отметил старший научный сотрудник американского аналитического центра «Институт Ближнего Востока» Чарльз Листер, речь идет о «внушительной ракете с огромным боезарядом в передней части». Предполагается, что она будет называться Qaysar.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что победа президента Сирии Башара Асада или оппозиционных сил в гражданской войне в Сирии ставит Израиль и Запад перед дилеммой, так как успех любой из сторон может привести к рискам для израильского государства.

Ранее РИА Новости заявило о причастности Украины к событиям в Сирии.