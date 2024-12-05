Стало известно, как российский военный три часа сдерживал контратаку ВСУ

Ефрейтор Андрей Скуридин пулеметным огнем три часа сдерживал контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об его подвиге сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, Скуридин оборудовал огневую точку. Сделал это российский военнослужащий после того, как группа украинских военных предприняла попытку удержать занятый опорный пункт и обошла российскую штурмовую группу с фланга.

«Скуридин, грамотно оценив обстановку на поле боя, оборудовал пулеметную точку на выгодной позиции и приступил к оттеснению украинской пехоты с фланга российских штурмовиков», — рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что за три часа ВСУ понесли большие потери. После боевых действий остатки формирований противника отступили вглубь обороны. Российские штурмовики же в результате овладели опорным пунктом.

До этого российский штурмовик с позывным «Смайл» рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил России продолжали принимать участие в боях с ВСУ в зоне СВО даже в канун прошлого Нового года.

Ранее в Минобороны раскрыли потери техники ВСУ с начала конфликта.