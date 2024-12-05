Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как российский военный три часа сдерживал контратаку ВСУ

Минобороны: ефрейтор Скуридин сдерживал контратаку ВСУ пулеметным огнем

close
РИА «Новости»

Ефрейтор Андрей Скуридин пулеметным огнем три часа сдерживал контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об его подвиге сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, Скуридин оборудовал огневую точку. Сделал это российский военнослужащий после того, как группа украинских военных предприняла попытку удержать занятый опорный пункт и обошла российскую штурмовую группу с фланга.

«Скуридин, грамотно оценив обстановку на поле боя, оборудовал пулеметную точку на выгодной позиции и приступил к оттеснению украинской пехоты с фланга российских штурмовиков», — рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что за три часа ВСУ понесли большие потери. После боевых действий остатки формирований противника отступили вглубь обороны. Российские штурмовики же в результате овладели опорным пунктом.

До этого российский штурмовик с позывным «Смайл» рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил России продолжали принимать участие в боях с ВСУ в зоне СВО даже в канун прошлого Нового года.

Ранее в Минобороны раскрыли потери техники ВСУ с начала конфликта.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами