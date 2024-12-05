Российские корабли прибыли с визитом в порт Циндао

Отряд боевых кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России прибыл в порт Циндао Китая с визитом в рамках выполнения задач дальнего похода. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что в китайский порт зашли корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий» и «Громкий», а также судно обеспечения «Печенга». Визит российских кораблей продлится до 9 декабря.

В рамках визита состоятся встречи командования отряда кораблей ВМФ с представителями руководства военно-морской базы ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Также для российских моряков подготовили культурную программу, в рамках которой они посетят достопримечательности города и примут участие в спортивных состязаниях с китайскими коллегами.

«Визит отряда боевых кораблей ВМФ России в Китайскую Народную Республику послужит еще одним практическим шагом в сфере укрепления сотрудничества между флотами двух государств», — говорится в сообщении.

В сентябре Россия и КНР провели совместные военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». В течение недели корабли отработали в акватории Японского моря отражение нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде.

Ранее шесть кораблей НАТО прибыли в порт Таллина.