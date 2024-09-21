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Россия и Китай начали совместные военно-морские учения

На ТОФ начались российско-китайские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024»

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Минобороны РФ

Россия и КНР начали совместные военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

Как заявили в пресс-службе, совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил (ВМС) Китая вышел в море из Владивостока для проведения этих маневров. Перед выходом с базы прошло торжественное построение экипажей, которым объявили о начале учений.

В ТОФ рассказали, что в течение недели корабли отработают в акватории Японского моря отражение нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде. Также экипажи выполнят артиллерийские стрельбы и боевые упражнений с использованием противолодочного и противовоздушного вооружения.

11 сентября официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Россия и Китай проводят совместные учения и тренировки для совместного реагирования на угрозы в области безопасности. По ее словам, это позволяет углубить стратегическое сотрудничество армий двух стран.

Ранее главком ВМФ России оценил готовность Тихоокеанского флота применить «самое мощное» оружие.

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