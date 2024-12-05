Племянник министра образования и науки Дагестана погиб в зоне СВО

Племянник министра образования и науки Республики Дагестан Яхьи Бучаева погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Меликов.

В заявлении отмечается, что речь идет о Магомеде Бучаеве. Он приходится племянником не только министру образования и науки республики, но и ректору Дагестанского государственного университета народного хозяйства Ахмеду Бучаеву.

Как рассказал глава российского субъекта, до отправки на фронт мужчина около трех лет работал журналистом на международном телеканале RТ. В июне 2024 года Магомед Бучаев подписал контракт с министерством обороны РФ в качестве добровольца, при этом последним боем для него стал штурм города Часов Яр в Донецкой народной республике.

«Шел в числе первых и взял на себя основной удар противника. Ценой своей жизни дагестанец спас нескольких сослуживцев», — подчеркнул Меликов.

Из публикации следует, что это произошло в октябре текущего года.

По словам главы республики, окружающие знали Магомеда Бучаева как надежного друга и настоящего патриота. В конце Меликов выразил соболезнования всем родственникам мужчины и его близким людям.

«Спасибо за воспитание достойного парня, которым мы всегда будем гордиться», — добавил он.

Ранее в зоне СВО спустя два месяца после дня рождения погиб 18-летний житель Республики Алтай.