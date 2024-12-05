Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Племянник министра образования и науки Дагестана погиб в зоне СВО

Меликов: в зоне СВО погиб племянник главы Минобрнауки Дагестана Яхьи Бучаева

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Племянник министра образования и науки Республики Дагестан Яхьи Бучаева погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Меликов.

В заявлении отмечается, что речь идет о Магомеде Бучаеве. Он приходится племянником не только министру образования и науки республики, но и ректору Дагестанского государственного университета народного хозяйства Ахмеду Бучаеву.

Как рассказал глава российского субъекта, до отправки на фронт мужчина около трех лет работал журналистом на международном телеканале RТ. В июне 2024 года Магомед Бучаев подписал контракт с министерством обороны РФ в качестве добровольца, при этом последним боем для него стал штурм города Часов Яр в Донецкой народной республике.

«Шел в числе первых и взял на себя основной удар противника. Ценой своей жизни дагестанец спас нескольких сослуживцев», — подчеркнул Меликов.

Из публикации следует, что это произошло в октябре текущего года.

По словам главы республики, окружающие знали Магомеда Бучаева как надежного друга и настоящего патриота. В конце Меликов выразил соболезнования всем родственникам мужчины и его близким людям.

«Спасибо за воспитание достойного парня, которым мы всегда будем гордиться», — добавил он.

Ранее в зоне СВО спустя два месяца после дня рождения погиб 18-летний житель Республики Алтай.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами