В зоне СВО спустя два месяца после дня рождения погиб 18-летний житель Алтая

Молодой человек из Республики Алтай погиб в зоне специальной военной операции (СВО) через два месяца после того, как отметил 18-летие. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По информации журналистов, участник боевых действий Данил Сатлаев родился 20 сентября 2006 года в городе Горно-Алтайск. До шестого класса он учился в местной школе №13, но позже его семья переехала в село Дмитриевка. В связи с этим будущий военный начал посещать расположенное здесь образовательное учреждение.

«Молодой человек <...> увлекался стрельбой, принимал участие в соревнованиях», — говорится в материале.

Как рассказали в администрации Турочакского района Алтая, 17 октября житель региона отправился в зону вооруженного конфликта. Но уже в следующем месяце Сатлаев получил несовместимое с жизнью ранение, когда выполнял боевую задачу.

В публикации уточняется, что мать бойца СВО заявила о его гибели 20 ноября. Пост с соответствующим содержанием женщина выложила в социальной сети «Одноклассники».

«У молодого человека остались мать и два несовершеннолетних брата», — добавили журналисты.

Ранее на фронте погиб студент Московского государственного университета, взявший академический отпуск ради участия в СВО.