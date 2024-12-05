Перебежчик из сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) рассказал, что украинские инструкторы обучают боевиков вооруженной оппозиции применению БПЛА. Рассказ мужчины приводит РИА Новости.

«Они [украинские инструкторы] готовили молодых людей из числа боевиков применять дроны-камикадзе по позициям российской армии в Идлибе и всей Сирии», — рассказал он.

До этого постоянный представитель России Небензя заявил в Совбезе ООН, что ГУР Украины вооружает боевиков в Идлибе.

28 ноября телеканал CNN передавал, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар. Информацию о наступлении боевиков подтвердило министерство обороны Сирии, которое подчеркивает, что мятежникам оказывается сопротивление.

Ранее сообщалось, что силы спецопераций Украины воюют на стороне боевиков в Сирии.