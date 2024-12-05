ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет.

В городе Шебекино на территории двора многоквартирного дома были сброшены несколько взрывных устройств с дрона. В результате взрыва загорелись три легковых автомобиля и одна «Газель», которые полностью сгорели. Кроме того, в нескольких квартирах выбиты окна, а лестничный марш в одном из подъездов получил повреждения.

В поселке Политотдельский на территории Белгородского района также произошло сбрасывание взрывного устройства с дрона, в результате чего загорелся один автомобиль. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место происшествия, успешно потушили огонь. Также, по данным отчетов, в результате атаки еще одного FPV-дрона были повреждены два легковых автомобиля.

В селе Грузское Борисовского района произошел аналогичный инцидент, когда легковой автомобиль загорелся после сброса взрывного устройства с БПЛА. Пожар был ликвидирован.

4 декабря ВСУ обстреляли Шебекино кассетными боеприпасами.

Ранее на Украине сравнили Зеленского с Гитлером.