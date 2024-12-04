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Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 280 военных

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за прошедшие сутки составили 280 военнослужащих и три автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, всего с начала атаки на российский регион украинская армия потеряла более 37,9 тысячи человек личного состава, 229 танков, 1082 автомобиля и 1225 боевых бронированных машин. Помимо этого, российские войска уничтожили 308 артиллерийских орудий, 71 станцию РЭБ и 13 инженерных машин разграждения.

Накануне издание «Страна.ua» сообщило, что Вооруженные силы России вытеснили подразделения украинских войск за границу РФ в Глушковском районе Курской области. Небольшой участок на российско-украинской границе ранее помечался как «серая зона».

В этот же день Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что военный ВСУ Руслан Сычевский сдался в плен российским войскам, чтобы увидеть свою семью, живущую в Курске. Сам он вместе с матерью жил в Харькове.

Ранее экс-полковник ВС РФ оценил шансы ВСУ удержаться в Курской области до инаугурации Трампа.

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